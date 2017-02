ಖೈದಿಗಳಿಗೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಮಾರಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ 7 ಜನರ ಬಂಧನ

ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದ ಖೈದಿಗಳಿಗೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ 7 ಯುವಕರನ್ನು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಂಗಳವಾರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Wednesday, February 8, 2017, 13:47 [IST]

Bengaluru CCB Police arrested 7 drug-suppliers, who try to supply drug to the inmates of Parappana Agrahara Central Jail. Police have been seized 400gms of Ganja, 9 Nitosun tablets, 2 bikes and other things from them.