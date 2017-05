ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಂದು 7 ತಿಂಗಳು ಕಬೋರ್ಡಿನಲ್ಲಿಟ್ಟದ್ದ ಮೊಮ್ಮಗ!

ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ, ಶವವನ್ನು ಕಬೋರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕ್ರೂರ ಮೊಮ್ಮಗನ ಕತೆ ಇದು! ಅಜ್ಜಿಯ ಶವ ಕಬೋರ್ಡಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತೆಯೇ ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ, ಪಾಪಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅದೇ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದ ಆತ!

English summary

A grand son kills his own grand mother and kept her body in a cupboard!