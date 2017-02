ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಪ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಎಂ.ಆರ್.ಪಿಎಲ್ ನಿಂದ 'ಹಸಿರು ಶಾಲೆ' ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಬಿಪ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಲ್ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ 'ಹಸಿರು ಶಾಲೆ' ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅದರನ್ವಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗುಟ್ಟಳ್ಳಿಯ ರಾಜಮಹಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮೊದಲ'ಹಸಿರು ಶಾಲೆ'ಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ.

English summary

B.PAC and Shell MRPL inaugurated Green School, which is the model with a holistic vision to create a clean and safe environment in government schools that is conducive for learning.