ಬೆಂಗಳೂರು: ಜಾಹೀರಾತು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮರಗಳಿಗೆ ವಿಷವಿಟ್ಟರು

ಜಾಹೀರಾತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಾಹೀರಾತು ಏಜೆನ್ಸಿಯೊಂದು 17 ಮರಗಳಿಗೆ ವಿಷವಿಟ್ಟಿದೆ. 13 ಮರಗಳ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಪೂರ್ತಿ ಬೋಳು ಮಾಡಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

17 trees poisoned and 13 pruned in Bangalore to make way for better visibility for bill-boards. FIR lodged against Ad Agency.

English summary

To improving visibility for advertising hording, 17 trees seems to have been poisoned and 13 more had their leafy canopies chopped off by suspected advertisement agencies in Outer Ring Road near Marathhalli.