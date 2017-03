ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಬಿದ್ದು 7 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಸಾವು

ಶೌಚಕ್ಕೆಂದು ಹೋಗಿದ್ದ ಕಲಬುರಗಿ ಮೂಲದ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಭೀಮಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಾಗಮ್ಮ ದಂಪತಿ ಪುತ್ರ ರಾಕೇಶ್ ಆಯ ತಪ್ಪಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಗದೇವನಹಳ್ಳಿ ಶಾನುಭೋಗ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

English summary

7 year old boy Rakesh dies after falling into a ‘Raja Kaluve’ in Nagadevanahalli Shanubhoga Layout, Ullalu Ward, Bengaluru on March 1.