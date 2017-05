6 ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಶನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ನ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಶನ್ ನ 11 ರಲ್ಲಿ 6 ಸ್ಟೇಶನ್ ಗಳು ಇನ್ಮುಂದೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಿವೆ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನ

Story first published: Tuesday, May 9, 2017, 15:36 [IST]

Six green line metro stations will have two wheeler parking facility soon, Bengaluru Metro Rail Corporation Ltd (BMRCL) officials said.