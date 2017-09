ಬ್ಲೂವ್ಹೇಲ್ ಗೇಮ್ ಆಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಡುಗರು!

Bangalore

Trupti Hegde

ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾಲೇಜೊಂದರಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ತಲಾ 18 ಮತ್ತು 19 ವರ್ಷದ ಇಬ್ಬರು ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದುದು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ತಂದಿತ್ತು. ದೇಹದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಯದ ಕಲೆಗಳಿದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ನೇಹಿತರು ಅನುಮಾನವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ತನ್ನ ವ್ಹಾಟ್ಸ್ ಆಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನಲ್ಲಿ "I am on my way" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಬ್ಲೂವ್ಹೇಲ್ ಚಿತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಸುಮ್ಮನಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಈ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಬಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Two students studying commerce in a prominent college in Bengaluru are caught by their lecturer when the are playing deadly blue whale game.