ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಕೆರೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗೋದು 2020 ಕ್ಕೆ!

ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಕೆರೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಎನ್ ಜಿಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ತಲುಪುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 2020ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಕೆರೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದಿ

English summary

Bellandur lakes cleaning process has alreday started. but according to additional chief secretary of BDA Mahendra Jain, "1 month is too short time to clean the lake. By 2010 only the lake will be pollution free."