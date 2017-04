ಮುಖಕ್ಕೆ ರಾಚುತ್ತಿದೆ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಕೆರೆಯ ದುರ್ಗಂಧಯುಕ್ತ ನೊರೆ

ನಿನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ತುಂತುರು ಮಳೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೊರೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪಾದಾಚಾರಿಗಳ ಮುಖಕ್ಕೆ ರಾಚುತ್ತಿದೆ.

Story first published: Monday, April 17, 2017, 16:20 [IST]

English summary

Light showers that came as a respite to the whole of Bengaluru, became a bane to the residents of Bellandur. While the burning sun is raising a stink from the heavily polluted Bellandur lake, the light showers resulted in the froth on Sunday and Monday.