ಬೀದಿಯೊಳಗೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ

ಮೋಹಿತ್ ಟಾಕಲ್ಕರ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ "ಬೀದಿಯೊಳಗೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ." ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಿಂಡ ಮಾರ್ಚ್ 3ರ ತನಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೆಪಿ ನಗರದ ರಂಗಶಂಕರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

‘Beediyolagondu Maneya Maadi’ in a satirical and a humorous vein comments on the degenerating nature of religious festivals and disproves traditional dogma in a realistic setting. Play will be staged at Ranga Shankara Feb 28 to March 3, 2017.