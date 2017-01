ರಂಗಶಂಕರದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಾಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಬೆಕೆಟ್' ನೋಡಿ

ಬೆಂಗಳೂರು ಥಿಯೇಟರ್ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಪ್ರಯೋಗವಾದ 'ಬೆಕೆಟ್' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಾಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬೆಕೆಟ್ ನಾಟಕದ 12 ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಜನವರಿ 4 ರಂದು ರಂಗ ಶಂಕರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

English summary

Becket Kannada play directed by Prakash Belawadi will be staged by Bangalore Theatre Company at Rangashankara, Bengaluru on January 4th. Becket presents the life of a martyred Christian saint through the eyes of a nonbeliever, less concerned with faith than with possible human motivation.