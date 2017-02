'ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾವ್ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು ಬದಲಾಗಲ್ಲ'

ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾವ್ ಹೆಸರನ್ನು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರಸ್ತೆ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮೇಯರ್ ಜಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅವರು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Tuesday, February 28, 2017, 12:55 [IST]

English summary

BBMP said to have dropped the proposal to rename Alur Venkat road after protest from citizen via Social Media. Albert Victor Road or Alur Venkat Rao road was supposed to be renamed as Tipu Sultan Palace Road.