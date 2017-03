ಕೋರಮಂಗಲದಿಂದ ಈಜಿಪುರದವರೆಗೆ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್

ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೋರಮಂಗಲದಿಂದ ಈಜಿಪುರ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ ಎಲಿವೇಟೆಡೆ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, March 28, 2017, 12:03 [IST]

English summary

The traffic from Koramangala to Ejipura is unbearable even during non-peak hours. In a bid to ease the jams in this route, the BBMP has floated an idea of constructing an elevated corridor between Koramangala and Ejipura junction.