ವಸತಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿನ ಮಾಂಟೆಸರಿಗಳ ಎತ್ತಂಗಡಿಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನೋಟಿಸ್

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ವಸತಿನ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ದೂರುಗಳು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನೋಟಿಸ್ ಗೆ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

BBMP -Bengaluru’s civic body- has issued notices to several pre-schools in ‘residential areas’ of the city, asking them to relocate to commercial areas.