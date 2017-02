ಜಯಮಹಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಮರಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚಿಂತನೆ

ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಸುಮಾರು 173 ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 50 ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಬಿಎಂಪಿ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (BBMP) has decided to translocate atleast 50 trees along the Jayamahal Road upto Contonment railway station for road widening project.