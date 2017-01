ರಸ್ತೆಗುಂಡಿ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸಿ, ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸಿ: ಬಿಬಿಎಂಪಿ

ಋತು ಯಾವುದಾದರೇನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಎಂಬಂತೆ ವರ್ತಿಸುವ ರಸ್ತೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಚುರುಕು ಮುಟ್ಟಿಸಲು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ(ಬಿಬಿಎಂಪಿ) ಆಯುಕ್ತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಕತ್ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

BBMP gives chance to earn money from pothole. Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (BBMP) Commissioner Manjunath Prasad has now embarked on this initiative The project will kick off from February 1. Officials have been given deadline to fill up potholes across city by January 31.