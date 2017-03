ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಜೆಟ್

9241 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಯೋಜನಾ ಗಾತ್ರದ 2017- 18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಯವ್ಯಯವನ್ನು ಇಂದು ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಕೆ.ಗುಣಶೇಖರ್ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Saturday, March 25, 2017, 11:42 [IST]

Tax and econimic standing committee president M K Gunashekhar presents BBPM budget 2017-18 today. Overall development of garden city is the prime agenda of the budget,he told