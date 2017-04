ಬರಗೂರರ 'ನೂರಾರು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬದುಕೋಣ' ಏ.29ಕ್ಕೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

ಬರಗೂರರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವು ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಕುರಿತು ಚಿಂತನ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವಿನೂತನವಾಗಿ ನೂರಾರು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬದುಕೋಣ ಕೃತಿಯನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, April 28, 2017, 14:53 [IST]

English summary

Writer Baragur Ramachandrappa's Nooraru Kavitegalannu Badukona book will be releasing on 29th April, 10:30 at Kannada Sahitya Parishat, Chamarajapet, Bengaluru.