50 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ನಿಷೇಧಿತ ನೋಟು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಶೋಕನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಭರ್ಜರಿ ಬೇಟೆಯನ್ನೇ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಷೇಧಿತ 500, 1000ದ ನೋಟಿನ 50 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಹಣ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂದ ಜೈನ್, ವಿನಾಯಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಂಧಿತರು.

Saturday, March 18, 2017, 16:50 [IST]

Banned notes worth of 50 lakhs seized by Bengaluru Ashokanagar police. Anand jain and Vinayak prasad-Two arrested.