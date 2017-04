ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ 'ಹಸಿರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ'

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯನ್ನಾಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಲೆವೆಲ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಇಂಗಾಲ ತಟಸ್ಥತೆ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂದ ಹಿರಿಮೆ.

English summary

In a big boost to the Kempegowda International Airport today, the Airports Council International on Friday accredited it with a certificate of Level 3 Plus Neutrality under the Airport Carbon Accreditation.