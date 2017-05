ಬಾಲ್ಡ್ ವಿನ್ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗೆ ಬೀಗ; ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಉಳಿಗಾಲ?

ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 110 ಕೋಟಿ ರು. ಆದಾಯವಿರುವ ಬಾಲ್ಡ್ ವಿನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 45 ಲಕ್ಷ ರು. ಭರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆಯಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಸಂಸ್ಥೆ.

English summary

Badwin Education Trust has decided to shut down its Kannada School which is functioning in Anepalya of Bengaluru.This creates dissatisfaction among students, parents and past students.