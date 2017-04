ಬಾಹುಬಲಿ-2 ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ 400, 500, 600: ಇದೆಂಥ ಹಗಲು ದರೋಡೆ?

ಬಾಹುಬಲಿ-2 ಸಿನಿಮಾದ ಟಿಕೆಟ್ ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅರಂಭಿಸಿದ್ದು, 400, 500 ಹಾಗೂ 600 ರುಪಾಯಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ಹಗಲು ದರೋಡೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವವರಿಲ್ಲವೆ?

Bahubali 2 movie directed by SS Rajamouli. Advance booking started for this movie. Tickets are overpriced. You can see advance ticket booking price of 400, 500 and 600. Anybody bother about this loot?