ಬಾಹುಬಲಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡ ಪೋಸ್ಟರ್!

ಬಹುಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿನಯದ, ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಾಹುಬಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಪೋಸ್ಟರ್ ವೊಂದು ಭಾರಿ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಯಾವ ಚಿತ್ರದ್ದು? ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ...

English summary

The crisis in Karnataka Bharatiya Janata Party has led to meme machines working overtime. With Baahubali 2 releasing on Friday, meme makers went berserk clubbing the two 'dramas' into one hit poster meme.