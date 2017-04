ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಜೀ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸಿದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅತೃಪ್ತರ ಸಭೆ ಕರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹಿರಿಯರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನೇ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಂಡಾಯದ ಹಿಂದಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ - ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

As disgruntled BJP workers gathered in Bengaluru, B S Yeddyurappa held general secretary (organisation) B L Santosh directly responsible for the dissidence plaguing the party. The state president of BJP also lashed out at Eshwarappa for 'creating problems' in the party.