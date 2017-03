8 ದಿನಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಎಟಿಎಂ ಹಲ್ಲೆಕೋರ ಮಧುಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ

2013 ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಉದ್ಯೋಗಿ ಜ್ಯೋತಿ ಉದಯ್‌ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಮಧುಕರ್ ರೆಡ್ಡಿಯನ್ನು 8 ದಿನಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Bengaluru ACMM court sends culprit Madhukar Reddy to 8 days police custody, for further investigation in infamous ATM attack on Women case in 2013. He was arrested in Madanapalli of Andrapradesh last month by Andra Pradesh police.