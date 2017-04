ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಭಾರೀ ಮಳೆ, ಬಿರುಗಾಳಿ

ಕಳೆದ ಕೆಲದಿನಗಳಿಂದ ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಳೆ ಕಡೆಗೂ ಸುರಿಯುವ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಂಜೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳು ಇರುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಾಲ್ಕಾರು ಹನಿ ಬಿದ್ದಂತೆ ಮಾಡಿ ಮಾಯವಾಗಿಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು.

Story first published: Thursday, April 20, 2017, 17:41 [IST]

English summary

Rain & strong winds likely over Bangalore, Chamrajnagar, Chikballapur, Hassan, Mysore, Ramanagara, Tumkur. Bengaluru traffic police have warned the people to be careful and reach home safely.