ಬಕೆಟ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಗಾಡಿ ತೊಳೀರಿ...

ಈ ಬಾರಿಯ ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರ ಪಾಲಿಗೆ ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಇರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನುಮಾನವೂ ಇಲ್ಲ. ನೀರಿನ ಮಿತ ಬಳಕೆಯೊಂದೇ ಇಂಥ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸನ್ನಿವೇಶದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ನೀರು ಉಳಿಸುವ ಕೆಲವು ಸೊಗಸಾದ ಉಪಾಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

Story first published: Thursday, February 23, 2017, 14:17 [IST]

A monumental water crisis is looming over the city and here’s what Bengalureans can do to avoid water wastage at household level.