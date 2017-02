13ರಂದು 'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ- ಕರ್ನಾಟಕ' ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಇರುವ ವಿಪುಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Karnataka government has organised two days conference named Make in India-Karnataka from February 13. Union Minister for Finance and Corporate Affairs Arun Jaitely will inaugurate the conference.