ಅರಳುಮಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪುರಂದರ ಆರಾಧನೆ

“ಅರಳುಮಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ” ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಗರದ ಗಾಯನ ಸಮಾಜದ ನವೀಕೃತ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿತ್ತು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Aralumallige Foundation is celebrated Purandara Aradhana on 26th Jan. at Gayana Samaja. As part of the Adradhana Dasasahithya Festival has been organized. Vidyadeesha Theertha Swamji of Udupi, Palimaru Mutt inaugurated the festival.