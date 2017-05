ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ನಾಗ ಸಹಚರರ ಬಂಧನ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಡೈರಿ ಸ್ಫೋಟ!

ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ನಾಗನ ನಾಲ್ವರು ಸಹಚರರನ್ನು ಇಂದು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇವರಿಂದ ಹಲವು ರೋಚಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಡೈರಿಯೊಂದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Friday, May 5, 2017, 9:25 [IST]

English summary

Another diary controversy in karnataka! yes, this time Ex corporater V.Nagaraj alias rowdy sheeter Naga's fellow members have arrested today in Bengaluru. And police got a diary, which has so many confidential details on influential politicians of Karnataka.