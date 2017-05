ಯುನೈಟೆಡ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆರೆ ಉಳಿಸಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಟ ಯಶ್ ಸಾಥ್

ಯುನೈಟೆಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಶನಿವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕೆರೆ ಉಳಿಸಿ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದ ಒತ್ತಾಯ, ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

Story first published: Saturday, May 13, 2017, 15:52 [IST]

An interactive session on Reclaiming & Protecting Bengaluru's Lakes by UnitedBengaluru on Saturday.