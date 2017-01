ಪಂಕ್ಚರ್ ಮಾಫಿಯಾ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಜಿನಿಯರ್?!

ಡಿಲಿಜೆಂಟ್ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಜಯಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಒಬ್ಬರು ಕಳೆದೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಿದ್ದ ಮೊಳೆಗಳನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ಈವರೆಗೆ 50 ಕೆಜಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಳೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Sunday, January 15, 2017, 17:15 [IST]

English summary

A Bangalore engineer has spent the past five years collecting more than 50 kilograms of rusty nails scattered across a busy commuter road allegedly by nearby tyre repair companies trying to drum up business.