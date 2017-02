ಅಮ್ಮನಂತೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಿಂದಲೇ ಚಿನ್ನಮ್ಮನ ದರ್ಬಾರ್!

ಗುರುವಾರ ಶಶಿಕಲಾ ನಟರಾಜನ್ ಬಂಟ ಎಡಪ್ಪಡಿ ಕೆ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸರಕಾರ ರಚಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲ, ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ರಾವ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2014ರಲ್ಲೂ ಹೀಗೆಯೇ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ದಿನ ಜಯಲಲಿತಾ ಜೈಲಿನಿಂದಲೇ ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಮೂಲಕ 2 ತಿಂಗಳು ಅಧಿಕಾರ.

English summary

Sasikala Natarajan made a seven hour long trip from Chennai to Bengaluru before she surrendered before the special court on Wednesday, February 15. She was then taken to jail where she will be serve the remainder of her four year term after she was convicted by the Supreme Court in the disproportionate assets case on Tuesday.