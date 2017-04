ಬಿಜೆಪಿಯ ಮತ ಬೇಟೆಗಾರ ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹುಡುಕಾಟ

ಚುನಾವಣಾ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನೆಲೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಪ್ತರು ಬೆಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ವಿಲ್ಲಾ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Gujarat may currently be on his mind but Amit Shah's eyes are set on the 2018 assembly polls in Karnataka. Those close to the BJP national president are busy hunting for homes for Shah who is expected to shift to Bengaluru temporarily in the run-up to the elections. Shah's aides have reportedly zeroed in on a palatial villa near the Bengaluru international airport.