ಹವ್ಯಕ ಮೆಸ್ ನ ವಿಶೇಷ ಏನೇನು ಅಂತ ನೀವೇ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ...

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೀತಾ ಸರ್ಕಲ್ ನ ವಿನಾಯಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರು ಇರುವ ಹವ್ಯಕ ಮೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಲೇಖನ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಆಹಾರ, ಬೆಲೆ, ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತಿತರ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

Story first published: Friday, May 5, 2017, 16:46 [IST]

English summary

All you should know about Havyaka mess in Seetha circle, Bengaluru. Vegetarian food served with competitive price.