1200 ಚದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆಯೂ ಸಕ್ರಮವಾಗಲಿದೆ!

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ 1200 ಚದರ ಅಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಾದ ಮನೆಯನ್ನೂ ಸಕ್ರಮ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

Story first published: Wednesday, May 17, 2017, 12:42 [IST]

English summary

The state government has decided to legalise, illegal houses which has built in 1200 sq ft area under Akrama Sakrama. The rule is only aplicable to the houses which are built in revenue department land.