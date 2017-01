ಅಕ್ರಮ -ಸಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂನಿಂದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ

ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

NBF welcomes SC stay. #AkramaSakrama shud be clubbed with penalizing erring builders & officials, who act on vested interest. @rajeev_mp

Story first published: Friday, January 13, 2017, 16:46 [IST]

English summary

AkramaSakrama case: SC hands #Bengaluru a huge win; grants complete stay on the operation of the scheme until appeal is heard by the court tweets Namma Bengaluru foundation.