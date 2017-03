ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಿಎಸ್ವೈ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿರಲ್ಲ!

ಎಸ್ಸೆಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 15ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನವದೆಹಲಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಹೂರ್ತ ಪುನರ್ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.

Story first published: Tuesday, March 21, 2017, 16:20 [IST]

English summary

A week after his plan of joining the BJP was postponed, S M Krishna is all set to go ahead. Veteran politician and former Chief Minister of Karnataka, S M Krishna will be inducted into the BJP on Wednesday. He is expected to join the party in the presence of BJP national president Amit Shah.