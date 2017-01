ನೋಟು ನಿಷೇಧದಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗುಡಿಗಳು

ನೋಟು ನಿಷೇಧದ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಹುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ.

English summary

After Demonetisation, money flooding in Bengaluru temple hundis in 1000 and 500 rupees old currency notes.