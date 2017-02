6 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ್ ಚಮತ್ಕಾರ

6 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ 2017ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ್ ವಿಮಾನದ ಚಮತ್ಕಾರ.

Story first published: Thursday, February 16, 2017, 21:07 [IST]

English summary

Which kicked-off at the Indian Air Force's Yelahanka base in Bengaluru on Tuesday saw some thrilling action by Surya Kirans, the aerobatics demonstration team of the IAF on Thursday.