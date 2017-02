ಗಮನಿಸಿ: ಏರ್ ಷೋ 2017, ಯಲಹಂಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಬದಲಾವಣೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕ ವಾಯುನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 14ರಿಂದ 18ರ ವರಗೆ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ 'ಏರ್ ಷೋ 2017’ ನಡೆಯಲಿರುವುದರಿಂದ ಯಲಹಂಕ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಸಂಚಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ವರದಿಯಲ್ಲಿವೆ.

Story first published: Monday, February 13, 2017, 13:24 [IST]

English summary

The World famous Aero India show -2017 has been organized by the Union Defense Ministry at Air Force Station, Yelahanka, Bengaluru from 14-18 February 2017. For this show Bengaluru Traffic Police diverted some roots, canceled parking in some roads and details of this changes are like this..