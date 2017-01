ಪೀಣ್ಯ: ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಶಂಕೆ, ವಕೀಲನಿಗೆ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಹತ್ಯೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೀಣ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ 78 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವೃದ್ಧರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಕೀಲ ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧರ ಸೊಸೆ ನಡುವೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The Bengaluru police arrested a 78 year old man for shooting dead an advocate on Friday. The victim identified as Amit Keshav Murthy died of bullet injuries at a private hospital in Peenya police limits. An alleged extra-marital affair is said to have led to the murder. Police have arrested 78 year old Gopalakrishna Gowda and his son for Amit's murder.