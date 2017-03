ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ ಎಂದ ಪೊರ್ಕಿ ಹುಚ್ಚ ವೆಂಕಟ್

ನಟ, ನಾಯಕ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ, ಗೀತ ರಚನೆಕಾರ 'ರೌದ್ರ' ರಸ ನಾಯಕ, ಬ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹುಚ್ಚ ವೆಂಕಟ್ ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ 'ನನ್ ಮಗಂದ್' ಎಂದು ಘರ್ಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

Actor Porki Huccha-Venkat said he will float a political party in Karntaka and field candidates in next assembly election. But, Venkat decided not to contest the poll.