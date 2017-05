ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಎಸಿಬಿ ದಾಳಿ

ನಾಗರಬಾವಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಕೋರಮಂಗಲದಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 4 ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೆ, ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ಎಸಿಬಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.

Story first published: Wednesday, May 10, 2017, 9:28 [IST]

English summary

ACB attack took place in Bengaluru this morning. 4 officers home and office have attacked by ACB police.