ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಿರುದ್ಧ 400 ಕೋಟಿ ರು. ಹಗರಣದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ ಆಪ್

ವ್ಯಾಪಾರ ಪರವಾನಗಿ (ಟ್ರೇಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್) ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ

Story first published: Friday, January 20, 2017, 19:59 [IST]

English summary

Aam Admi Party accuses that BBMP's corporators and tax officers has looted 400 crores of rupees in renewal of Trade license in the city.