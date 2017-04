ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಧವೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮುಕರು ಮತ್ತೆ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿಧವೆಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆದಿದ್ದು, ಉದ್ಯಾನ ನಗರಿಯ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತಂಕ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.

English summary

State capital Bengaluru has witnessed a rape of widow by 3 people in Billapur region, Anekal taluk. The similar incidents taking place frequently in the city, and reminds government to take strict action against it.