ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಸ್ ಲೇನ್!

ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸಂಚಾರದ ವೇಗವನ್ನು ಕೊಂಚ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಉದ್ಯಾನ ನಗರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಸ್ ಲೇನ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Story first published: Friday, May 19, 2017, 11:45 [IST]

English summary

Bengaluru traffic police have decided to introduce separate lane for buses. To control traffic problem in the city, traffic police department has decided to introduce this system.