ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಹೊಸ ದರೋಡೆಕೋರರ ಗ್ಯಾಂಗ್!!

ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಈ ತಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯ; ಈ ತಂಡವು ದರೋಡೆ ಮಾಡುವ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, February 10, 2017, 21:50 [IST]

English summary

Bike robbers in JP Nagar, Bengaluru have created havoc and giving its residents sleepless nights for the past several days. Based on CCTV video clipping trying to nab the culprits.