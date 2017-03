ತಾನು ತೋಡಿದ ಬಲೆಗೆ ತಾನೇ ಬಿದ್ದ ಈ 'ಶ್ರೀಮಂತ್'

ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಎಂಬ ಯುವಕ ತಾನು ತೋಡಿದ ಬಲೆಗೆ ತಾನೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ!

English summary

A man in Bengaluru, who was continuously calling a woman and demanding to satisfy his sexual desire has been arrested by Peenya Police. Case has been registered in Peenya police station,