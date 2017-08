ಬೆಂಗಳೂರು: ಸೆ.1, 2 ರಂದು 'ಬೀದಿಯೊಳಗೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ' ನಾಟಕ

Bangalore

ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್

'Beedhiyolagondu Maneya maadi' a Kannada drama will be organised by theatre artists of Ranga Shankara team on September 2nd and 3rd in Rangashankara, Bengaluru. Interested can attend.